Dal suo lancio ufficiale, Android Auto, rappresenta un vantaggio importante per gli automobilisti. Una delle funzioni più sfruttare e più utili messe a disposizione dal sistema di Google è la possibilità di comunicarci tramite i comandi vocali. Ciò consente agli utenti sfruttare le opzioni presenti in modo semplice e sicuro. Eppure, alcuni automobilisti di recente hanno evidenziato la presenza di un bug che ha reso difficile l’uso di tale funzione. Ma cosa è successo?

Android Auto: ecco il bug che ha compromesso i comandi vocali

Diversi utenti hanno riscontrato dei problemi quando provavano ad effettuare chiamate vocali o quando tentavano di inviare messaggi tramite Google Assistant. I disservizi, inizialmente riscontrati da un numero inferiore di utenti, si sono poi diffusi ulteriormente. A prova di ciò, svariati utenti hanno lamentato la presenza dei disservizi sul forum di supporto messo a disposizione da Google per la sua funzione per gli automobilisti.

La situazione sta creando parecchi problemi agli utenti che sfruttano Android Auto sulle proprie vetture. Eppure, al momento Google non ha ancora fornito alcuna soluzione a riguardo. Sulla questione non sono state rilasciate nemmeno dichiarazioni ufficiali. Di recente, solo un membro del team di Android Auto ha riconosciuto il problema ad inizio agosto. Ma ciò non ha portato al rilascio di una possibile soluzione.

Nel mentre sono stati rilasciati diversi aggiornamenti. Nessuno di quest’ultimi ha fornito una risoluzione per la problematica relativa ai comandi vocali di Android Auto. Ciò significa che, almeno per il momento, gli utenti non potranno utilizzare Google Assistant per le funzioni fornite dai comandi vocali. Si tratta di un intoppo che sta causando diverse problematiche. I fruitori di Android Auto sperano che possa essere risolto in fretta. Per il momento si può solo attendere che Google intervenga con un aggiornamento ideato appositamente per sopperire alle mancanze riscontrate fino a questo momento.