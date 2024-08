Quando si parla delle piattaforme per automobili, ci sono due scelte maggiormente preferite dagli utenti. Si tratta di CarPlay e Android Auto. I due sistemi si scontrano in un testa a testa, eppure Apple sembra avere un vantaggio significativo. La sua piattaforma, seguendo diversi fattori, sembra essere superiore rispetto alla sua avversaria. Ma cosa c’è che non va con Android Auto?

Continuano i problemi relativi ad Android Auto

Molti utenti, hanno lamentato la presenza di bug e glitch che si palesano su determinati smartphone durante l’uso della piattaforma. Nello specifico, i dispositivi Google Pixel 8 nonostante le loro alte prestazioni, presentano ugualmente problemi con Android Auto.

Suddetti problemi, oltre ad essere fastidiosi nell’uso della piattaforma risultano anche difficili da risolvere. Spesso gli interventi possono richiedere mesi di lavoro. Tale situazione suggerisce che Google potrebbe essersi concentrata maggiormente sullo sviluppo di Android 15 piuttosto che nel risolvere le problematiche attuali. Considerando tale prospettiva, in molti credono che la risoluzione effettiva delle problematiche presentatesi possa avvenire con i prossimi dispositivi Galaxy Pixel 9.

Sarà interessante vedere se Google riuscirà a risolvere le criticità del suo sistema per auto. La questione Android Auto è molto complessa. Soprattutto perché spinge molti utenti a passare ad iOS per godere di una migliore esperienza di guida. Dettaglio pericoloso poiché potrebbe comportare un calo degli utenti.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. È necessario attendere per scoprire se Google riuscirà finalmente a colmare il divario con Apple in questo campo. La risposta a questa domanda sarà chiara solo con il rilascio dei Pixel 9 e l’eventuale miglioramento di Android Auto. Fino ad allora, gli utenti possono solo sperare che Google riesca a offrire un’esperienza automobilistica all’altezza delle aspettative. Ciò potrà realizzarsi solo se verranno eliminati tutti i problemi che hanno afflitto il sistema auto fino ad oggi.