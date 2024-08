Continua il lavoro incessante degli sviluppatori di WhatsApp. A tal proposito, è stata rilasciata una nuovoa funzione. Quest’ultima è stata scovata nella versione riservata al Google Play Beta e presenta alcuni indizi su un’opzione di cui si è parlato molto ultimamente. Si tratta degli Elenchi, o Lists. L’opzione per il momento ancora non utilizzabile permette agli utenti di gestire contatti e gruppi in modo semplice ed immediato.

Arrivano su WhatsApp i nuovi elenchi

La funzionalità in questione è al momento in fase di sviluppo. Gli sviluppatori di WhatsApp sono in fermento per poterla potenziare al meglio. Ma in cosa consiste? Secondo alcune indiscrezioni sembra che gli utenti potranno creare nuovi elenchi e personalizzarli in base alle proprie preferenze e alle proprie esigenze. Quado viene creato un nuovo elenco è possibile fornirgli un nome ed inserire anche delle emoji.

E non è tutto. Da una prima analisi emersa dalla versione 2.24.18.9 sul Play Store sembra che la funzione introdurrà anche la possibilità di aggiungere gruppi e contatti ai nuovi elenchi. Un’opzione particolarmente utile soprattutto quando si usa WhatsApp per diversi motivi, dallo svago al lavoro. Organizzare le proprie conversazioni negli elenchi fornirà agli utenti la possibilità di organizzare al meglio la propria esperienza con la piattaforma.

WhatsApp con i continui aggiornamenti rilasciati sta evidenziando il proprio impegno per fornire un’ecosistema che sia all’avanguardia, sempre aggiornato e soprattutto efficiente. A tale obiettivo è sempre affiancato quello della sicurezza. Gli sviluppatori di WhatsApp garantiscono un elevato livello di sicurezza per impedire che i propri utenti possano incorrere in violazioni della privacy. A tal proposito, sono state rilasciate diverse novità per contrastare il fenomeno dei messaggi spam sulla piattaforma.

Come accennato la nuova funzione per gli Elenchi è ancora in fase di sviluppo. Sarà dunque necessario attendere prima che venga resa disponibile e diffusa nella versione stabile di WhatsApp.