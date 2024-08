Motorola Moto G85 è lo smartphone di fascia media che gli utenti stavano aspettando, un prodotto che riesce a garantire un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente ed abbordabile, pronto a fare la differenza con la sua capacità di mettere a disposizione il meglio delle specifiche tecniche, a cifre tutt’altro che proibitive.

Uno dei migliori sulla piazza, in assoluto, almeno per quanto riguarda la fascia di prezzo inferiore ai 350 euro, il dispositivo viene oggi commercializzato con il display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un pOLED con risoluzione massima in FullHD+ e la possibilità di godere del refresh rate fino a 120Hz. Il processore, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, ottime performance al giusto prezzo, completato con la configurazione in promozione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile.

Motorola Moto G85: la promozione del momento

Motorola Moto G85 è super scontato in questi giorni, gli interessati devono infatti sapere che il prodotto avrebbe un listino, o prezzo consigliato, di 349 euro, ma che allo stesso tempo è facile approfittare dell’ottima riduzione applicata da Amazon, che abbassa la spesa del 24%, fino ad arrivare alla cifra finale di 263,99 euro. Per l’ordine, collegatevi subito qui.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, nell’osservare da vicino il prodotto possiamo trovare, nella parte posteriore, una coppia di sensori fotografici, con il principale da 50 megapixel ed un secondario da 8 megapixel, ma anche sistema operativo Android 14, praticamente senza personalizzazioni grafiche (se non pochissime), con batteria da 5000mAh, che garantisce a tutti gli effetti la possibilità di estendere l’utilizzo del prodotto per lunghe giornate, prima di dover effettivamente ricorrere alla presa a muro con la quale andare ad effettuare la ricarica finale.