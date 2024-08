1Mobile lancia un’offerta imperdibile per i nuovi clienti, il piano “Super 80″. Questo prevede un pacchetto completo con 80GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, e 80 SMS. Il tutto a un prezzo promozionale di soli 5€ per il primo mese. Dal secondo in poi, il costo sarà di 6,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da operatori come TIM, WindTre, Iliad, Vodafone e tutti gli operatori virtuali. Per usufruire dell’attivazione gratuita, è necessario completare il trasferimento entro 30 giorni dall’ acquisto della SIM. Qualora non fosse possibile rispettare questa scadenza, verrà applicata una penale di 5€, e il canone mensile aumenterà a 9,99 euro. Questa offerta è valida fino al giorno 31 agosto 2024. Salvo eventuali modifiche.

Condizioni e compatibilità: dettagli importanti per i clienti di 1Mobile

Il traffico dati incluso è valido sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative europee vigenti. Superati gli 80GB mensili, si potrà continuare a navigare con un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi ogni 100MB. La promo è compatibile con ulteriori opzioni aggiuntive. Ma attenzione! Se si decide di cambiare piano, si perderanno i vantaggi accumulati.

1Mobile si riserva di applicare restrizioni in caso di utilizzo non conforme del servizio. Proprio come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. L’offerta è pensata per un utilizzo personale e lecito, e non può essere sfruttata per scopi diversi da quelli previsti. È importante sottolineare che alcuni dispositivi potrebbero non essere completamente compatibili con i servizi offerti dal gestore. La responsabilità per eventuali disagi o malfunzionamenti ricade esclusivamente sul cliente.

L’offerta “Super 80” può essere attivata e gestita comodamente tramite l’app 1Mobile o l’area riservata sul sito ufficiale. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, la promozione rimarrà sospesa fino a una nuova ricarica. Con 1Mobile, i clienti possono monitorare facilmente i propri consumi e gestire le proprie opzioni tariffarie in qualsiasi momento. Non perdete l’occasione di approfittare di questa offerta vantaggiosa, valida solo per un periodo limitato.