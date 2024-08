PosteMobile ha da poco introdotto una nuova offerta che potrebbe attirare l’attenzione di molte persone interessate a tariffe vantaggiose e servizi inclusivi. Il piano “Creami Extra Wow 50×2” è progettato per soddisfare le esigenze di una vasta tipologia di clienti. Ciò grazie alla sua proposta che include chiamate e SMS illimitati, un pacchetto di 100GB di traffico dati al mese e una connessione veloce attraverso la rete 4G+ di Vodafone. Il costo mensile per questo è fissato a soli 8€. Un prezzo competitivo che rappresenta un notevole risparmio rispetto ad altre soluzioni già presenti sul mercato. Per attivarlo avrete la possibilità di scegliere tra due modalità. Ovvero acquistare online o recarsi presso un ufficio postale. Se si opta per la prima opzione, il costo totale è di 20€. Di cui 10 euro per la SIM e 10€ per la prima ricarica. In alternativa, chi preferisce l’attivazione presso un ufficio postale dovrà pagare 25€. Cifra che comprende 15€ per la SIM e 10euro per la prima ricarica.

PosteMobile: servizi inclusi e considerazioni per i clienti

L’offerta “Creami Extra Wow 50×2” si distingue non solo per il prezzo ma anche per i servizi inclusi senza costi aggiuntivi. Gli utenti possono beneficiare della copertura estesa e della velocità di connessione elevata garantite dalla rete di Vodafone. In più, il piano include una serie di servizi utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre alla possibilità di controllare il credito residuo attraverso il numero 401212. Un ulteriore vantaggio è l’inclusione del servizio hotspot. Opzione che consente di condividere il traffico dati con altri dispositivi senza spese aggiuntive. Ad ogni modo, è importante che i clienti mantengano un credito sufficiente sulla SIM per assicurare il rinnovo automatico del piano. In caso di insufficienza di credito, verranno applicate le tariffe standard. Le quali prevedono il pagamento di 18 centesimi per minuto per le chiamate, 12cent per SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati. Per maggiori dettagli e per qualsiasi esigenza di supporto, è possibile consultare le FAQ sul sito di PosteMobile. Oppure contattare il servizio clienti.