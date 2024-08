Quando si pubblicano post all’interno di un canale gli utenti possono visionare nome e immagine di quest’ultimo. Ora invece la situazione è diversa. Gli amministratori possono optare per pubblicare a nome loro, mostrando la propria immagine.

Infine, è presente un’opzione che permette si aprire documenti vari in schede separate all’interno del browser. Si tratta di un’opzione utile per passare in modo semplice e rapido dai file ai messaggi senza troppi passaggi complessi.

Telegram, in 11 anni, è diventata una delle piattaforme più usate. Con le sue funzioni innovative l’app di messaggi è una garanzia per tutti gli utenti che intendono approfittare di sicurezza e originalità. Un connubio ideale per le conversazioni personali che quelle di lavoro. Non resta che attendere per scoprire come tali funzioni cambieranno l’uso della piattaforma e l’esperienza di tutti i suoi utenti.