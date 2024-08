Unieuro: è dolce tornar a scuola con le SUPER PROMO sui PC

Il nuovo volantino Unieuro è una vera e propria sorpresa entusiasmante per chi cerca tecnologia d’avanguardia a prezzi mozzafiato! Perfetto per chi vuole aggiornare i propri dispositivi senza svuotare il portafoglio! Il volantino è ricco di offerte strabilianti su PC, smartphone, console e molto altro per poter rientrare a scuola alla grande e con uno sprint in più. Preparati per il back to school con sconti da non perdere su una vastissima gamma di prodotti esagerata e di ultimissima generazione!

Eccezionalmente per voi le nuove promo Unieuro

Tra i protagonisti delle offerte Unieuro troviamo il potente IDEAPAD a soli 799,00 €, con un generosissimo rimborso di 200 euro. Un’opportunità straordinaria per un device così performante e per ricevere un REGALO! E non finisce certo qui! Il leggendario MacBook Air 13″ è in offerta a soli 949 euro, e il modello HP è disponibile a 699 euro. Anche il prestigioso Surface Laptop di Microsoft si fa notare, con un prezzo in promo di 1229 euro e un rimborso fino a 500 euro. Se desideri un prodotto di punta, il Galaxy Book 4 Edge è scontato a 1699 euro con lo stesso incredibile rimborso.

Non mancano le offerte da Unieuro su stampanti multifunzione, ideali per casa o ufficio. C’è ad esempio la Brother in promozione extra conveniente a 199,99 euro, mentre la HP Envy è disponibile a soltanto 69,99 euro. Gli amanti del gaming potranno approfittare di sconti da urlo sulle tanto desiderate PlayStation 5 e Nintendo Switch, senza dimenticare le comodissime sedie da gaming ergonomiche per maratone lunghissime senza mal di schiena.

Anche i smartphone non deludono: il nuovo Samsung pieghevole è in offerta a 1249 euro, mentre l’Honor X 8boost è disponibile a soli 249,90 euro. Ma le sorprese non finiscono qui: nel volantino Unieuro troverai anche smartwatch, televisori ultra-HD e persino monopattini elettrici per un tocco di mobilità all’avanguardia! Approfitta subito delle promozioni Unieuro, visita il sito o il negozio più vicino per scoprire queste occasioni imperdibili. Non perdere l’opportunità di fare un affare!