Apple ha implementato il suo ecosistema con una serie di accessori dedicati alla ricarica che sono stati messi in commercio con il brand MagSafe. Il successo di tale sistema, con il conseguente rilascio di accessori correlati, ha portato alcuni marchi ad intraprendere un percorso simile. Nello specifico, sembra che OnePlus sia pronta a realizzare un proprio sistema, simile a quello proposto con MagSafe.

A riferire la notizia è il noto leaker Digital Chat Station. Quest’ultimo ha pubblicato un post su Weibo in cui annuncia che il Gruppo Ouga (di cui è parte, tra gli altri, anche OnePlus) è al lavoro per creare la propria personale implementazione di Apple MagSafe. Quali sono i dettagli di tale iniziativa?

OnePlus pronta per il rilascio di accessori

Secondo quanto riportato, l’azienda sta intraprendendo una strada percorsa già da altri marchi. Nel dettaglio, starebbe lavorando all’ideazione di custodie magnetiche dotate di supporto per la ricarica wireless. E non solo. Nei piani sono comprese anche delle cover magnetiche, con il sistema dedicato alla dissipazione del calore. Tali accessori, probabilmente, saranno indirizzati soprattutto agli smartphone dedicati al gaming. Quest’ultimi, infatti, risultano più soggetti al surriscaldamento.

Per il momento non ci sono molte informazioni riguardo al progetto di OnePlus. Non è chiaro nemmeno quando tali accessori verranno lanciati sul mercato. Ciò che è chiaro è che l’intero progetto nasce dall’idea di OnePlus ed altri brand di attrarre nel proprio ecosistema un numero superiore di utenti Apple. Per ottenere tale obiettivo, le aziende in questione puntano ad incentivare il passaggio ad uno smartphone Android. Il tutto offrendo gli stessi vantaggi presentati dal sistema MagSafe. Un’opzione particolarmente vantaggiosa che potrebbe presentare un cambio di rotta per il mercato degli smartphone. Inoltre, l’iniziativa evidenzia l’impegno di OnePlus di guadagnare un proprio spazio nel settore con l’ideazione di una propria gamma di dispositivi dedicati. Non resta che attendere per scoprire quando il progetto prenderà ufficialmente vita con il rilascio dei dispositivi al grande pubblico.