PosteMobile Casa offre una soluzione pratica per chi cerca un servizio di telefonia e internet. Con un canone mensile di €26,90, i clienti possono usufruire di chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e di traffico internet Senza limiti. Garantendo così una connessione continua e senza sorprese. L’attivazione richiede un contributo iniziale di €59. Prezzo che copre l’installazione e la consegna del modem WiFi e del telefono direttamente a domicilio, senza altri costi aggiuntivi. Il servizio è pensato per offrire massima comodità, con numerosi vantaggi inclusi nel canone mensile. Come la segreteria telefonica, la visualizzazione del numero, e l’avviso di chiamata.

PosteMobile Casa: servizi inclusi e supporto dedicato

Attivare la promo è semplice e può essere fatto direttamente presso un ufficio postale. Dopo aver fatto richiesta, un tecnico specializzato contatterà il cliente per fissare un appuntamento per la consegna e l’installazione dei dispositivi. Così che l’intero processo, dall’acquisto all’installazione, sia fluido e senza intoppi. Il servizio PosteMobile è pensato per chi desidera una soluzione completa e affidabile per la casa. Il tutto unito alla garanzia di un’assistenza tecnica dedicata, insieme a numerosi servizi inclusi che semplificano la gestione delle comunicazioni quotidiane.

Oltre tutto ciò, l’ operatore include anche una serie di altri vantaggi volti a migliorare l’esperienza d’uso. Ad esempio, per garantire la sicurezza e la privacy, è possibile nascondere la visualizzazione del proprio numero. Il supporto tecnico è disponibile tramite un call center dedicato. Sempre attiva 24h su 24, sette giorni su 7, pronto a rispondere a qualsiasi esigenza o problematica.

L’offerta è accessibile a tutti i nuovi clienti. Vi saranno poi particolari agevolazioni per coloro che hanno disabilità visive o uditive. Cosa che dimostra, ancora di più, l’impegno di PosteMobile verso l’inclusività e la soddisfazione del cliente. Insomma, con PosteMobileCasa, è possibile avere tutto il necessario per una comunicazione efficiente e affidabile. Un servizio semplice da attivare e facile da utilizzare.