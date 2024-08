Una dinamica che ogni buona appassionato di fotografia conosce bene e senza alcun dubbio quella legata all’intercambiabilità degli obiettivi da utilizzare con il corpo macchina che costituisce la macchina fotografica, infatti, a seconda dei vari contesti è necessario cambiare l’obiettivo in favore di uno più adatto che abbia una lunghezza focale maggiore o minore o un’apertura del diaframma in grado di far entrare più luce.

Ovviamente ciò implica la necessità e anche l’obbligo implicito di acquistare un piccolo arsenale di obiettivi diversi adatti ad ogni situazione, cosa che indubbiamente comporta un impegno economico non indifferente, visto anche il prezzo non proprio accessibile di questa componente.

Una piccola rivoluzione arriva però dalla nota azienda Samyang, la quale ha recentemente presentato un obiettivo in grado di montare ottiche diverse che vengono agganciate magneticamente al corpo dell’obiettivo stesso, ciò come intuibile esenta il fotografo ad utilizzare obiettivi diversi da portare con sé dal momento che basta letteralmente fare switch tra ottiche.

Tre ottiche intercambiabili

Il bundle presentato dall’azienda è offerto a un prezzo scontato di circa 197 € solo che attualmente è in listino nel mercato sudcoreano e non in quello internazionale, le spedizioni avranno inizio ai primi di settembre mentre l’arrivo ingressi volumi è previsto per ottobre, non si sa ancora se la componente arriverà nel mercato internazionale e anche in quello italiano, sicuramente bisognerà attendere ancora un paio di mesi.

Le opzioni attualmente disponibili sono tre, nello specifico abbiamo: una da 21 mm e f/3.5, una intermedia da 28 mm e f/3.5 e una con visuale più contenuta da 32 mm e f/2.8.

Ovviamente si tratta di una versione embrionale di questo progetto che presenta infatti ancora alcune limitazioni come un’apertura del diaframma non propriamente grandissima e la presenza di lunghezze focali non eccelse, cosa che sicuramente verrà risolta o quantomeno migliorata nel corso del tempo con nuovi modelli più avanzati.