Volete acquistare un robot aspirapolvere a basso costo? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul Dreame L10 Prime, un dispositivo comunque completo e ricco di funzionalità, che fortunatamente in questo periodo è stato fortemente scontato da Amazon.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza in confezione della base autopulente, con la quale riuscire a pulire correttamente i panni, sfruttando acqua calda, oltre che ad asciugarli con la corrispettiva ventola. Come avete potuto capire, trattasi di un robot lavapavimenti, quindi non solo il classico aspirapolvere che riesce a raccogliere tutta la sporcizia, ma è pensato anche per riuscire a lavare perfettamente i singoli ambienti, raggiungendo un livello di pulizia decisamente superiore al normale.

Robot aspirapolvere: la promozione Amazon è folle

La promozione disponibile su Amazon vi mette nella condizione di poter acquistare un robot aspirapolvere davvero eccellente ad un prezzo complessivamente accondiscendente. Il suo listino, dati alla mano, è di 499 euro, per l’occasione ci ritroviamo di fronte ad una spesa finale ridotta del 25%, così da arrivare ad investire per il suo acquisto solamente 379 euro. Premete qui per l’acquisto.

Se in casa avete tappeti che non volete bagnare per nessun motivo, non dovete temere che il robot possa sporcarli, è infatti presente la funzione sollevamento mop, che permette di alzarlo di circa 7 millimetri, in modo completamente automatico, nel momento in cui il sensore inferiore dovesse riconoscere la presenza di un tappeto. Il suo spessore è complessivamente allineato con gli standard del settore, data comunque la presenza della torretta LiDAR superiormente, che va ad accrescerlo, anche se di poco. Il prodotto può essere facilmente controllato sia tramite i pulsanti fisici posti superiormente, che appunto l’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS.