Blink Mini 2 è una piccola telecamera WiFi da esterno, un prodotto che può facilmente essere posizionato all’esterno della vostra abitazione, riuscendo a tutti gli effetti a garantire prestazioni elevate, data anche la presenza di un faretto LED per la visione notturna a colori in alta definizione, mantenendo il livello di sicurezza sempre al top.

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, stiamo parlando di una telecamera WiFi definita intelligente, la quale però non presenta una batteria integrata, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a dover sempre mantenere collegata la stessa alla presa a muro, altrimenti non funzionerebbe correttamente.

Blink Mini 2: telecamera WiFi da esterno molto economica

Il prezzo di vendita di un prodotto di questo tipo è tutt’altro che eccessivamente elevato, infatti il suo listino, considerando il bundle di cui vi abbiamo parlato nell’articolo, è di 49 euro. L’occasione per spendere poco viene fornita direttamente da Amazon, la quale mette a disposizione del consumatore finale un risparmio del 24%, sino ad arrivare così a poter investire per l’acquisto solamente 37,98 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Disponibile solo ed esclusivamente nella colorazione bianca, la telecamera prevede la possibilità di registrare video al massimo in FullHD, con la possibilità di aggiungere l’abbonamento Blink (incluso per 30 giorni di base), per salvare le registrazioni nel cloud o trasmettere in streaming video in diretta fino ad un massimo di 90 minuti continuativi. Non mancano all’appello una infinità di funzioni di alto livello, come le notifiche intelligenti, la rilevazione del momento e la possibilità di integrare a piacimento anche elementi aggiuntivi, come il campanello del citofono o simili, tutti appartenenti all’ecosistema Amazon Blink. Per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta, collegatevi subito al link sovrastante.