Nikon ha deciso di rimodernare il proprio comparto di dispositivi medi di gamma e ha dunque presentato la sua nuova Z6 III, una mirrorless ibrida che offre per la prima volta nella storia una sensore parzialmente stacked che unisce i benefici di entrambi i mondi (stacked e non), quest’ultima si predispone perfetta sia per i fotografi che per i videomakers.

Caratteristiche tecniche

Sensore:

Formato: FX (Full Frame)

Risoluzione: 24,5 megapixel

Tipo: CMOS

Stabilizzazione: IBIS a 5 assi (fino a 8 stop)

Prestazioni:

Velocità di scatto: Fino a 120 fps ad una risoluzione di 10 megapixel Fino a 60 fps a massima risoluzione

Raffica: Fino a 1000 fotogrammi RAW a 12 fps (10 megapixel) Fino a 1000 fotogrammi JPEG a 30 fps (10 megapixel)

Sensibilità ISO: 100-64.000 espandibile ad un range di 50-204.800

Video:

Registrazione:

Risoluzione/Frame rate: 4K/120fps Full HD/240fps 6K/60fps

Risoluzione/Frame rate: Formati supportati: RAW, H.264, H.265

Autofocus:

Sistema: ibrido a 273 punti con rilevamento di fase e contrasto

Sensibilità: -10 EV

Mirino:

Tipo: Elettronico OLED, il più luminoso della sua categoria, 4000nits

Risoluzione: 5,67 MP con refresh rate a 60Hz

Supporto al colour gamut DCI-P3

Schermo:

LCD touchscreen ad angolazione variabile da 2,1 MP

Ingressi e altro:

2 slot di memoria con supporto a CFexpress Type B o XQD, SD UHS-II

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C

Batteria: EN-EL15b con alloggiamento che fa da impugnatura verticale

Peso: 750 grammi

Tropicalizzazione con resistenza fino a -10°C

Le caratteristiche tecniche parlano da sole, parliamo di opzioni davvero al top con un prezzo che però non si innalza ai livelli delle top di gamma, abbiamo infatti che il prezzo di listino italiano parte da 2999 euro con SD da 128Gb inclusa nel prezzo, Nikon ha però previsto dei Kit con inclusi anche degli obbiettivi, la dotazione citata sopra sarà sempre presente come base: