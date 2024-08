Il produttore tech Realme si sta preparando per lanciare ufficialmente una nuova serie di smartphone. Ci stiamo riferendo ai prossimi Realme Note 60, successori degli scorsi Realme Note 50 annunciati sul mercato ormai circa sette mesi fa. Nonostante non sia stato rivelato ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda, nel corso delle ultime ore sono emerse numerose informazioni in rete. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme Note 60, emergono in rete info su design e presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete numerose indiscrezioni riguardanti una delle prossime serie di smartphone del produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Realme Note 60. Sono emerse indiscrezioni piuttosto corpose grazie ad alcuni store online, anche se al momento l’azienda non ha ancora confermato nulla ufficialmente.

Secondo quanto riportato, il modello base Realme Note 60 potrà contare su un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.74 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Una delle peculiarità di questo smartphone sarà la presenza della certificazione di impermeabilità IP64, che renderà l’utilizzo dello smartphone ancora più sicuro.

Sul retro, lo smartphone dovrebbe inoltre vantare la presenza di un sensore fotografico inedito, un sensore teleobiettivo da 32 MP con zoom digitale da 10x accompagnato da un secondo sensore. Per quanto riguarda i selfie, lo smartphone disporrà di una fotocamera anteriore da 13 MP. Nulla dovrebbe cambiare invece dal punto di vista prestazionale, dato che ci si aspetta la presenza del soc Unisoc T612. In accoppiata a supporto delle performance, dovrebbero poi esserci anche diversi tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Ci si aspetta anche una grande batteria da 5000 mah.

Insomma, non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Realme di questo nuovo Realme Note 60.