Il colosso nipponico Sony continua a stupire gli utenti con una valanga di sconti. Da qualche giorno, infatti, l’azienda ha reso disponibile la nuova promo denominata Offerte di Agosto. Tra questi sconti, gli utenti potranno accedere a numerosi titoli interessanti proposti soprattutto a dei prezzi più che accessibili. Molti dei videogiochi proposti sullo store sono infatti proposti ad un prezzo inferiore ai 10 euro. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti disponibili al momento.

PlayStation Store, tanti giochi in sconti a meno di 10 euro con le Offerte di Agosto

In questi ultimi giorni è attiva su PlayStation Store la promozione denominata Offerte di Agosto. Come già accennato in apertura, con questa nuova promozione gli utenti potranno accedere ad un vasto numero di titoli a dei prezzi estremamente accessibili. Molti di questi hanno infatti un prezzo inferiore ai 10 euro.

Tra i titoli disponibili, non può mancare certamente un videogioco della saga di Assassin’s Creed. Ci stiamo riferendo al videogioco denominato Assassin’s Creed Unity. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di 8,99 euro, contro il suo prezzo di listino di 29,99 euro. Per gli amanti di Dragon Ball, invece, sono al momento disponibili ben due videogiochi in sconto.

Il primo di questi è il videogioco Dragon Ball Fitgherz. Quest’ultimo è acquistabile ad un prezzo scontato di 9,79 euro contro il suo prezzo di listino di 69,99 euro. Il secondo videogioco della saga è invece Dragon Ball Xenoverse 2. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo ancora più conveniente di appena 5,99 euro, contro il suo prezzo di listino di 19,99 euro. Segnaliamo infine anche il videogioco denominato Goat Simulator: The GOATY, proposto al momento sullo store ad un prezzo scontato di 4,79€.

Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale delle Offerte di Agosto presente su PlayStation Store per non perdervi nessun videogioco in sconto.