In attesa della versione stabile di Android 15, Google ha lanciato la beta 1 di Android15 QPR1. La quale ora è finalmente disponibile per i modelli Pixel 6, 6Pro, Pixel6a, Pixel7 e 7Pro. Anche se non offre rivoluzioni immediate agli utenti comuni, questa versione beta ha attirato l’attenzione degli esperti per alcune sue potenzialità. Tra le principali novità emerse, c’è un importante miglioramento nella gestione dei display esterni.

Android 15: modalità desktop e limiti della Beta

La nuova funzione è accessibile attraverso il menu Impostazioni “Dispositivi connessi“, una volta che il telefono è collegato a uno schermo esterno. Questa sezione include opzioni come “Usa display esterno”, che consente di avviare o interrompere il mirroring dello schermo. In più, le nuove impostazioni prevedono anche dettagli sulla rotazione e la risoluzione del display. Per la risoluzione, le scelte vanno dalle opzioni standard come 1920 x 1080 a risoluzioni meno comuni. Un aspetto interessante è che, al cambio di orientamento dello schermo, tutte le app in uso vengono automaticamente chiuse.

Le analisi del codice suggeriscono anche che Google sta preparando una modalità desktop per Android 15. Tra le scoperte più rilevanti c’è un pulsante chiamato “Modalità sviluppatore”, che al momento non è ancora operativo. Questo potrebbe indicare un impegno verso una vera e propria esperienza desktop sui dispositivi Android. Tuttavia, la beta presenta una limitazione importante. In quanto i nuovi Google Pixel 9 non possono accedere a questa fase di test.

In sintesi, Android 15 QPR1 Beta 1 non rivoluzioni immediatamente l’esperienza utente, prepara il terreno per importanti miglioramenti. Come la gestione dei display esterni e potrebbe introdurre una modalità desktop più avanzata. Gli utenti dei modelli più recenti dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per esplorare queste nuove funzionalità. Insomma, non ci resta che stare a vedere come si svilupperà tutto ciò e verificare se tali aggiunte saranno in grado di soddisfare le aspettative desiderate.