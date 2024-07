IA generativa nella tecnologia: lo studio di McKinsey & Company

Lo studio “Tech services and generative AI: Plotting the necessary reinvention” di McKinsey & Company propone una ricerca dettagliata su come l’IA generativa stia trasformando il settore tecnologico. L’analisi ha coinvolto 100 aziende del campo e ha voluto mostrare il potenziale della GenAI per stimolare una significativa crescita del mercato. Se le stime si dimostrassero esatte, la salita nel settore sarebbe di oltre 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Molte aziende stanno riallocando le loro risorse per capitalizzare sull’IA generativa, spingendo i fornitori a rivedere le loro proposte di valore, modelli di business e strutture organizzative. La transizione è cruciale, poiché si prevede una crescita della profittabilità del 30%. I prossimi 12-18 mesi saranno i più determinanti per i fornitori di servizi IT, tecnologici e i MSP.

Crescita dell’IA e nuovi servizi per il potenziamento tecnologico

McKinsey prevede che, entro due ani, il 60% delle aziende utilizzerà servizi basati su LLM. I fornitori di servizi tecnologici devono quindi sviluppare tre tipi distinti di servizi IA per riuscire ad adeguarsi. Il primo punta al potenziamento dei servizi tradizionali e digitali, sfruttando la GenAI per migliorare la produttività e innovare le offerte attuali. Il secondo servizio prepara invece lo stack tecnologico aziendale per il cloud e l’IA generativa e le ultime soluzioni verticali sostengono a crescita dei ricavi attraverso casi d’uso avanzati.

Il 67% delle aziende partecipanti nella ricerca prevede una crescita della propria spesa tecnologica in IA/GenAI a breve. L’adozione dell’IA generativa sta già provocando in realtà un‘espansione delle offerte tecnologiche, con un aumento dell’8-12% nei servizi digitali e una crescita massimizzata nei servizi. I fornitori ora devono riuscire a proporre un catalogo di servizi IA molto più ampio che in passato. Devono ripensare i modelli commerciali, sviluppare nuovi modelli di talento AI e adottare nuove partnership e acquisizioni. La modernizzazione del modello di delivery attraverso centri di eccellenza AI sarà essenziale per garantire la qualità e l’efficienza dei nuovi “prodotti”. Gli esperti stimano che i fornitori di servizi tecnologici che adotteranno queste trasformazioni potranno vedere una crescita dei ricavi del 20-25% nei prossimi tre anni.