Che le aziende prendano esempio l’una dall’altra e alle volte facciano le medesime cose non è un mistero, spesso questo succede soprattutto sui social network che prendono ispirazione per le proprie funzionalità dai concorrenti, introducendone dunque di molto simili.

A quanto pare questo fenomeno riguarda anche i colossi che si occupano della produzione di smartphone e in particolare coinvolge OnePlus e Google, la seconda infatti è molto nota per il suo rilasciare aggiornamenti specifici per i propri device di casa contenenti funzionalità del tutto uniche e dedicate a questi ultimi, attività che a quanto pare molto presto non sarà sola prerogativa di Google ma per l’appunto riguarderà anche la nota azienda cinese che già in passato aveva pensato di rilasciare questi feature drop.

Gli smartphone interessati

Questa nuova tipologia di aggiornamento sarà e viene distribuita da OnePlus in modalità OTA e non è scaricabile e flashabile manualmente, riguarda i seguenti smartphone:

OnePlus 12 e 12R

OnePlus Open

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro e 10T

OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus 8T

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Pad e Pad Go

OnePlus 8 e 8 Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE

Le due versioni hanno il nome U120P01 e U120P02 e sono disponibili per smartphone e tablet, il changelog è relativamente ristretto però fa da apertura a questa nuova politica di OnePlus, si punta principalmente al miglioramento della stabilità di sistema e aggiunge qualche cambiamento all’app calcolatrice.

Si tratta dunque di un piccolo passo verso quello che OnePlus vuole fare da tempo, nulla di troppo drastico ma che comunque fa da svolta in favore di questa nuova filosofia che in passato solo Google attuava verso i propri smartphone pixel, non rimane dunque che attendere per vedere cosa arriverà in futuro di più concreto.