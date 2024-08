L’arrivo del Digital Markets Act (DMA) in Europa ha portato molte aziende ad apportare una serie di modifiche tra le aziende tecnologiche. A tal proposito, Apple sta lavorando ad importanti cambiamenti riguardo alle sue applicazioni. Tali modifiche arriveranno con gli aggiornamenti iOS 18 e iPadOS 18 presto in arrivo. Quest’ultimi al momento sono in fase di beta testing e forniranno agli utenti un maggiore controllo sulle applicazioni.

Apple: modifiche in arrivo come conseguenza del DMA

Fino a questo momento gli utenti dell’azienda di Cupertino potevano impostare come predefinite alcune applicazioni di terze parti. Ciò era possibile per il browser web, le app relative ai pagamenti o quelle per le email. Con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti tale opzione sarà disponibile anche per altre applicazioni. Ampliando così le categorie disponibili. Tra quest’ultime ci sono le applicazioni per la navigazione e la traduzione dei contenuti, quelle per le chiamate vocali e per i messaggi. Inoltre, sono compresi anche filtri anti-spam e le tastiere.

E non è tutto. Con i recenti interventi Apple ha reso possibile l’eliminazione di alcune applicazioni di sistema principali. Tra cui, ad esempio, Messaggi, Fotocamera, Safari e anche App Store. Ci sono però dei limiti. “Telefono” e “Impostazioni“, infatti, non possono essere rimosse.

È importante sottolineare che suddetti recenti interventi da parte di Apple sono indirizzati solo agli utenti europei come risposta alle nuove normative presentate dal Digital Markets Act. Dunque, gli utenti situati in altri Paesi non assisteranno all’arrivo di suddette opzioni. Il rilascio di tali modifiche evidenzia l’impegno dell’azienda di Cupertino nel rispondere alle nuove norme imposte. Per il momento Apple non ha ancora chiarito i dettagli riguardo le nuove opzioni in arrivo. È probabile che maggiori informazioni verranno rilasciate con il tempo, mano a mano che si avvicinerà la data di rilascio ufficiale degli aggiornamenti. Non resta dunque che aspettare per scoprire maggiori dettagli in arrivo.