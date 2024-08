Kena Mobile ha avviato una nuova campagna winback per alcuni dei suoi ex clienti. Quest’ultimi ricevono un SMS in cui vengono invitati ad attivare due possibili offerte. Si tratta di Kena 4,99 e Kena 5,99. Scopriamo nel dettaglio cosa comprendono le due promo.

Kena Mobile: partono i messaggi per una nuova campagna winback

Gli utenti interessati hanno ricevuto un SMS. Qui vengono presentati tutti i dettagli relativi alle promo proposte. Per la promo Kena 4,99 viene specificato che ogni mese sono disponibili minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico internet. Come si intuisce dal nome, il costo mensile dell’offerta è di 4,99 euro. Altri utenti, invece, hanno ricevuto l’invito per attivare Kena 5,99. In questo caso, ogni mese sono disponibili minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB. Il prezzo mensile è di 5,99euro.

In entrambi i casi viene assicurata l’attivazione gratuita. Anche la SIM è gratuita. Inoltre, per entrambe le offerte, viene segnalato il 3 settembre come come data di scadenza entro cui bisogna attivare l’offerta. E c’è di più. Nell’SMS Kena Mobile specifica che le condizioni proposte sono “Per sempre“. In tal caso, il gestore dovrebbe garantire ai suoi utenti l’immutabilità delle condizioni proposte. Tale clausola viene specificata nelle “Condizioni generali di Contratto e Condizioni d’Uso” per la SIM Kena Mobile. Si tratta di un vantaggio importante, soprattutto considerando la mutabilità del settore mobile.

Kena offre da sempre una serie di promo vantaggiose e ricche di dati. Con le sue proposte cerca di rispondere alle esigenze di un numero sempre più grande di utenti, compresi anche gli ex utenti. Le campagne winback possono rappresentare un vantaggio importante per tutti coloro che intendono tornare nuovamente ad affidarsi al gestore legato alla rete TIM. Come anticipato, le due campagne erano indirizzate ad alcuni utenti. Non è da escludere che presto l’operatore possa ideare nuove campagne per allargare la cerchia di clienti coinvolti.