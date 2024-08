Se state pensando di cambiare operatore telefonico e cercate l’opzione più economica, senza però rinunciare alla qualità e alla quantità di dati, Kena Mobile potrebbe essere l’operatore giusti per voi. Il gestore virtuale è uno dei più selezionati sul mercato di telefonia italiano grazie alle sue offerte che risultano sempre vantaggiose ed efficienti per tutti i nuovi utenti. In particolare, una delle recenti promozioni lanciate sul mercato da Kena risulta essere la soluzione ideale per un numero sempre maggiore di utenti. L’offerte mette a disposizione un pacchetto dati imperdibile, arricchito da un buono Amazon da 10 euro. Scopriamo il nome della promo e i suoi principali dettagli.

Promo Rush 130 di Kena Mobile: una promo imperdibile

La nuova offerta comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Inoltre, sono compresi 130 GB di traffico dati in 4G. A ciò si unisce un quantitativo di dati riservato alla comunicazione in roaming per i paesi dell’Unione Europea. E non è tutto.

Kena Mobile offre un vantaggio unico a tutti gli utenti che decidono di attivare l’opzione per la Ricarica Rapida. Per quest’ultimi, infatti, sono disponibili ulteriori 100 GB da aggiungere ai 130 già disponibili. Il tutto per un totale di 230 GB mensili. Come anticipato, è possibile anche ottenere un buono Amazon da 10 euro attivando la nuova Promo Rush 130 di Kena. Il tutto al costo vantaggioso di 6,99 euro al mese.

Per procedere con l’attivazione bisogna recarsi online e seguire le indicazioni fornite dall’operatore nell’apposita sezione dedicata. La promo è riservata a tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Per scoprire i gestori da cui è possibile effettuare il passaggio bisogna consultare la pagina dedicata sul sito web ufficiale Ken Mobile. Infine, l’operatore offre a tutti gli utenti che decidono di sottoscrivere l’offerta Promo Rush 130 di Kena Mobile ha la possibilità di ottenere il primo mese gratuito. Inoltre, anche l’attivazione risulta gratis. Un’occasione decisamente unica che vi consigliamo di non perdere.