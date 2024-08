Dopo l’annuncio ufficiale del Moto G45, l’attenzione si sposta ora sul suo fratello maggiore, il Motorola Moto G55, atteso nelle prossime settimane. Questo nuovo modello, che si aggiunge alla futura line-up che includerà anche il Motorola Moto G Power 5G (2025) e il Motorola Moto G Stylus (2025), ha iniziato a rivelare i suoi dettagli grazie agli ultimi rumor e anticipazioni.

Le specifiche tecniche del Moto G55

Recentemente, i render esclusivi pubblicati da 91mobiles hanno fornito uno sguardo approfondito sul design del Moto G55. Le immagini mostrano la versione Green dello smartphone, ma si prevede che sarà disponibile anche in Grey e Purple. Il design del Moto G55 appare in linea con quello del Moto G45, mantenendo alcune caratteristiche familiari ma con alcune novità. Il modulo fotografico posteriore sporge leggermente senza presentare “scalini” netti, e ospita una doppia fotocamera accompagnata da un flash LED.

Il frame laterale del dispositivo è piatto con angoli arrotondati, simile al Moto G45, mentre la scocca posteriore sembra avere una finitura liscia. I bordi dello smartphone non sono particolarmente sottili, specialmente nella parte inferiore, mentre la parte superiore ospita un foro per la fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.4, secondo le indiscrezioni.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il Moto G55 dovrebbe offrire fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 2.2. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e apertura f/1.8, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2. Il dispositivo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 e monta un pannello LCD con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Il Moto G55 include anche certificazione IP54 per la resistenza a polvere e acqua, audio Dolby Atmos e una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 30 W. Sebbene il chipset non sia ancora confermato ufficialmente, le immagini suggeriscono che potrebbe trattarsi di un processore della linea MediaTek Dimensity. Con tutte queste caratteristiche, il Moto G55 sembra posizionarsi come una scelta di fascia media ben equipaggiata per i prossimi mesi.