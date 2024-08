Google Maps è una delle applicazioni del colosso di Mountain View più utilizzate dagli utenti.

La piattaforma è stata lanciata ormai nel lontano 2005, ma soltanto con le mappe digitali statiche. Con il tempo l’applicazione si è nettamente aggiornata, rendendola uno strumento essenziale per miliardi di persone.

Basti pensare che l’app di Google durante il 2023 ha registrato più di 1 miliardo di utenti attivi al mese, oltre al fatto di venire utilizzata in più di 220 paesi.

I miglioramenti che sono stati fatti nel tempo comprendono la possibilità di scaricare e mappe e consultarle off line, aggiornamenti in tempo reale su traffico e incidenti e anche dei suggerimenti molto utili per il viaggiatore, come quello per scegliere il percorso più veloce per arrivare a destinazione.

Recentemente, grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, Google ha reso la sua applicazione per la navigazione ancora più utile ed efficiente, con miglioramenti sostanziali.

Ma i cambiamenti non riguardano soltanto le funzionalità e la natura più tecnica dell’applicazione, ma anche il puro design.

Google Maps, come cambia il design e l’interfaccia su iOS?

Google ha deciso di aggiornare e cambiare l’interfaccia della sua applicazione per la navigazione anche sui dispositivi con sistema operativo iOS.

Infatti, l’aggiornamento che è stato compiuto e che cambia la struttura dell’interfaccia dell’applicazione, non aggiunge nessuna nuova funzione.

Semplicemente, come già accaduto per i dispositivi Android, anche su iOS arriva un layout più pulito e intuitivo, per offrire un maggior spazio alle mappe stesse, riuscendo di gran lunga a semplificare l’accesso alle informazioni più utili.

Il cambiamento principale risiede nel numero di icone storicamente presenti in basso sulla schermata principale di Google Maps. Se in passato il numero di icone era cinque, adesso si sono ridotte a tre.

Le tre icone sono Esplora, Tu e Pubblica, mentre le sezioni Vai e Aggiornamenti non sono scomparse ma sono state semplicemente spostate in un punto diverso dell’interfaccia della piattaforma.