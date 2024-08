Gli sviluppatori di Google stanno implementando gradualmente nuove funzionalità per i gruppi di schede su Chrome, un aggiornamento che promette di migliorare l’esperienza di navigazione. Tra le novità più attese, la versione Android del browser potrebbe presto includere una suddivisione cromatica dei gruppi di schede, che offre agli utenti un ulteriore livello di personalizzazione.

Gli aggiornamenti di Google Chrome sulla gestione delle schede

Dopo aver introdotto la funzione di rinominare i gruppi di schede, Chrome ora assegna automaticamente un colore a ciascun gruppo al momento della sua creazione. Gli utenti possono poi modificare questo colore scegliendo tra nove opzioni disponibili, selezionabili direttamente toccando l’icona del colore o navigando attraverso il menu di overflow. Questa nuova funzione, disponibile nella versione 127 di Chrome, sta lentamente raggiungendo un numero crescente di dispositivi Android.

Parallelamente, gli sviluppatori stanno lavorando per permettere agli utenti di accedere ai gruppi di schede salvati su Android anche da browser desktop, utilizzando lo stesso account. Per attivare questa opzione, è necessario andare in Impostazioni, poi nella sezione Schede, e abilitare la voce “Apri automaticamente gruppi di schede da altri dispositivi”. Tuttavia, è importante notare che questa funzione è ancora in fase di distribuzione e può essere attivata solo su alcuni dispositivi attraverso la versione 128 Beta di Chrome. Gli utenti interessati possono attivare la funzione tramite i flag chrome://flags/#tab-group-sync-android e chrome://flags/#tab-group-pane-android.

La possibilità di salvare i gruppi di schede è stata lanciata a dicembre scorso e, per quanto riguarda l’uso su Android, viene gestita tramite una nuova scheda nel Tab Switcher, simile alla modalità Incognito. Questa novità consente di visualizzare tutte le schede salvate in una griglia con un semplice tocco, migliorando l’organizzazione e l’accessibilità delle schede preimpostate.

Questi aggiornamenti non solo ottimizzano la gestione delle schede, ma rendono anche l’esperienza di navigazione su Chrome più flessibile e personalizzabile. Le novità sono attese con interesse dagli utenti, che potranno presto beneficiare di una maggiore integrazione e sincronizzazione tra dispositivi.