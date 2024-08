Apple sembra intenzionata a rompere con la tradizione. In che modo ?Anticipando il lancio del nuovo macOS 15 Sequoia a metà settembre 2024. Storicamente, il suo rilascio è avvenuto tra ottobre e novembre. Ma quest’anno potrebbe arrivare in contemporanea con iOS 18, iPadOS18, tvOS18 e watchOS 11. Secondo fonti vicine all’azienda di Cupertino, lo sviluppo delle piattaforme è stato accelerato per permettere agli ingegneri di concentrarsi sulle versioni successive. Le quali introdurranno funzionalità avanzate basate sull’ intelligenza artificiale. In particolare, la versione 15.1 di macOS Sequoia, attesa per ottobre, dovrebbe integrare Apple Intelligence. Ovvero l’ innovativo sistema AI della nota compagnia.

iPhone 16 e Apple Watch Series 10 protagonisti a Settembre

Un’importante novità di macOS Sequoia sarà la funzione di “iPhone Mirroring”. Quest’ ultima permetterà agli utenti di controllare lo schermo del proprio smartphone direttamente da un Mac. Tale funzionalità fa parte di un più ampio piano di Apple per migliorare l’interconnessione tra i suoi vari dispositivi. L’opzione, però, non sarà immediatamente disponibile per tutti i clienti europei. In quanto la sua applicazione sarà limitata inizialmente ad altri mercati. L’azienda lancerà anche la nuova app “Passwords”. Un sistema di gestione delle password appunto, che garantirà una protezione più solida e sincronizzata tra tutti i device Apple.

Il tradizionale evento autunnale dell’ azienda, dovrebbe tenersi a settembre, probabilmente entro il giorno 10 del mese. Anche se esistono voci secondo cui la società stia considerando un lieve spostamento dell’evento per evitare la coincidenza con un dibattito presidenziale che avverrà negli Stati Uniti. Durante il keynote, verranno presentate le versioni definitive dei nuovi sistemi operativi. Ma soprattutto debutteranno in maniera assolutamente inedita il nuovo iPhone16, l’ AppleWatch Series 10, Apple Watch Ultra 3 e nuovi modelli di AirPods. Insomma, tutto ciò rappresenterà un importante passo avanti per il colosso tecnologico nella creazione di un ambiente sempre più integrato e funzionale. Elementi che l’ azienda di Cupertino ha fatto suoi.