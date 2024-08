Il nuovo programma Android Device Streaming sta offrendo una serie di opportunità per tutti gli sviluppatori di App. Con tale sistema Google permette loro di collegarsi ai dispositivi Android da remoto quando situati nei suoi data center.

Il programma ha l’obiettivo di facilitare il lavoro di testing degli sviluppatori su un numero maggiore di hardware. Ciò porta ad un’espansione dei dispositivi disponibili che prima comprendevano solo i prodotti Pixel di Google e alcuni Samsung. A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha promesso di aggiornare presto la lista inserendo modelli anche di altri marchi.

Google introduce il programma Android Device Streaming

L’ADS oltre ai vantaggi elencati potrebbe condurre anche ad un calo dei costi per gli sviluppatori. Inoltre, Google garantisce un maggiore livello di sicurezza con la connessione con Android Studio. In tal modo, ogni sessione viene isolata per prevenire la diffusione di informazioni. Dopo ogni sessione, inoltre, i dispositivi utilizzati vengono formattati e tornano alle impostazioni di fabbrica. Solo dopo tale processo il dispositivo viene riassegnato ad un altro sviluppatore.

Il servizio messo a disposizione da Google, al momento, viene offerto gratuitamente. Secondo quanto emerso ciò rimarrà invariato all’incirca fino al mese di febbraio del 2025. Dopo tale momento, l’azienda di Mountain View potrebbe applicare dei costi riguardo i quali non è stato ancora specificato nulla. Per partecipare al programma Android Device Streaming, gli sviluppatori interessati, devono compilare un modulo disponibile sul sito web ufficiale di Google. La compilazione permetterà loro di ottenere l’approvazione.

Si tratta di un’innovazione da parte di Google che potrebbe cambiare il modo stesso in cui gli sviluppatori interagiscono con i dispositivi utilizzati per i test. Il nuovo programma potrebbe non solo facilitare il processo, ma anche condurre ad un calo dei costi, come anticipato. Un dettaglio da non sottovalutare. Non resta dunque che attendere per scoprire quali saranno i futuri sviluppi.