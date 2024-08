La rivoluzione dettata dall’intelligenza artificiale sta arrivando sempre più profondamente in ogni ambito del mondo della tecnologia, tutte le aziende infatti si stanno impegnando per offrire agli utenti servizi aggiornati con algoritmi di intelligenza artificiale in grado di offrire funzionalità mai viste prima d’ora e decisamente più smart rispetto al passato.

In questo contesto, ovviamente Google vuole dire la sua e si sta impegnando per offrire tutto il necessario per un’esperienza IA di primissimo livello che prende corpo senza alcun dubbio nella sua intelligenza artificiale maggiore Gemini, ma non è tutto, infatti Google sta integrando sempre più servizi basati sull’intelligenza artificiale all’interno dei propri prodotti per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti, tra questi spicca senza alcun dubbio, anche Google Keep che sta vedendo un periodo di forte rivoluzione dal momento che Google si sta impegnando per trasformare l’applicazione in un vero e proprio hub legato alle attività da compiere.

Keep ora può creare una lista con IA

A quanto pare è in fase di test, una nuova funzionalità che è stata preannunciata durante la presentazione degli smartphone della linea Pixel 9, stiamo parlando di “Aiutami a creare un elenco” che sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa, per attivarla basterà cliccare il tasto crea in Google Keep e selezionare la nuova funzione omonima situata in basso a destra, una volta fatto si potrà inserire in input un prompt tipo ad esempio la richiesta di creare una lista della spesa con un tema specifico, così facendo vedrete comparire su tutti vostri occhi una serie di opzioni divise per categorie con all’interno svariati alimenti, dopodiché sarà possibile copiare e incollare in modo diretto quanto generato all’interno di una nota vuota.

la funzione è in fase di distribuzione, ma è già presente all’interno dell’ultima versione di Google Keep, e gratuita per tutti i possessori di Pixel 9 altrimenti richiede un abbonamento a Google One AI Premium.