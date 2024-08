Samsung sta per ampliare la sua offerta di smartphone pieghevoli con un dispositivo completamente inedito. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold 6 Slim. Questa variante si distingue per un design più snello e leggero rispetto al GalaxyZ Fold6 standard. Anche se i dettagli sul dispositivo sono stati inizialmente scarsi, recenti sviluppi indicano che il lancio potrebbe essere imminente. La data prevista per questo scopo di presume sia il 25 settembre 2024. La notizia è supportata dal fatto che il GalaxyZFold 6Slim di recente ha ottenuto la certificazione dall’ente sudcoreano Safety Korea. Una chiara indicazione che il prodotto è quasi pronto per arrivare sul mercato.

Galaxy Z Fold 6 Slim: un pieghevole più sottile e con specifiche potenziate

Il numero di modello associato a questo dispositivo è SM-F958N. Mentre internamente Samsung lo avrebbe identificato con il nome in codice Q6A. Tuttavia, non è ancora certo quale sarà il nome ufficiale del dispositivo. Alcuni rumors suggeriscono che potrebbe essere commercializzato in mercati selezionati dell’Asia. con una denominazione diversa in Cina. In cui potrebbe essere chiamato Samsung Galaxy W25. La certificazione non ha svelato particolari specifiche tecniche. Ma ha confermato che il progetto è in fase avanzata di sviluppo, aumentando l’attesa per la sua presentazione ufficiale.

Il Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe offrire un’esperienza d’uso migliorata grazie a dimensioni dello schermo maggiori e a uno spessore ridotto. Secondo le informazioni attualmente disponibili, questo nuovo pieghevole sarà dotato di uno schermo esterno da 6,5 pollici e di uno interno da 8”. Rispetto al modello standard, il dispositivo sarà più sottile, con uno spessore da piegato di circa 11 mm.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di una fotocamera frontale esterna da 10 MP e di un ultra-grandangolare posteriore da 12MP. Sembra poi che il sensore UPC subirà un miglioramento, passando da 4 a 5 MP. Anche se non ancora emerse informazioni dettagliate sulla batteria o su altre specifiche, è chiaro che Samsung intende posizionare il Galaxy Z Fold 6 Slim come un dispositivo di fascia alta. Dedicato a chi cerca il massimo della portabilità senza compromessi sulle prestazioni.