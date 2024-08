Google ha da poco introdotto un importante aggiornamento per le funzionalità di Gemini, la sua intelligenza artificiale integrata in Gmail. In che modo? Rendendo ancora più avanzato il processo di scrittura assistita. La nuova funzione, denominata “Polish” (Perfeziona), è stata progettata per affinare e migliorare le bozze delle email che gli utenti hanno già iniziato a scrivere. Questa opzione si aggiunge agli strumenti esistenti come “Formalize” (Formalizza) e “Elaborate” (Elabora). Offrendo un livello ancora maggiore di controllo sul tono e la qualità del testo.

L’IA entra sempre più nella comunicazione quotidiana: Gemini avanza

Tale aggiornamento è disponibile esclusivamente per chi ha sottoscritto un abbonamento a Google One AI Premium o ha acquistato il pacchetto aggiuntivo Gemini per Workspace. Con “Polish”, gli utenti possono, come già detto, ottimizzare le loro bozze. Rendendole più chiare, concise e professionali con pochi e rapidi click. In più, l’accesso a queste avviene in maniera ancora più intuitiva su dispositivi mobili. Portando con sé scorciatoie più visibili nelle app Gmail per Android e iOS. Una volta che l’utente inizia a scrivere una bozza, superate le 12 parole, compare la nuova scorciatoia “Refine my draft” (Perfeziona la mia bozza). La quale apre un menu con diverse opzioni per perfezionare il testo.

Parliamo dunque di un innovazione che punta senz’altro a migliorare la sua esperienza d’uso. Ma evidenzia anche una strategia più ampia dell’azienda di Mountain View per integrare sempre di più l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Mentre strumenti come “Polish” aumentano la produttività e la precisione nella scrittura delle email, Google sembra mirare a rendere l’IA un componente essenziale delle attività digitali. Anche se si tratta di funzionalità avanzate che restano limitate a coloro che optano per piani premium. Una scelta che riflette la tendenza della società a monetizzare le sue tecnologie più avanzate.

Simili sviluppi indicano chiaramente che il rinomato colosso tecnologico punta a consolidare la sua posizione di leadership nell’ambito dell’ AI. Offrendo strumenti sempre più potenti e versatili volto a semplificare e migliorare le comunicazioni di ciascuno.