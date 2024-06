Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto leaker Ice universe, il Samsung Galaxy Z Fold 6 “Slim” sarà commercializzato in Cina. La presentazione avverrà con il nome di Galaxy W25 a partire da Ottobre. Questa nuova versione si preannuncia come un dispositivo più sottile e leggero rispetto al GalaxyZ Fold 6 standard, ma con una larghezza maggiore. Una delle caratteristiche più sorprendenti è l’assenza del supporto per la S Pen. Uno strumento spesso associato ai telefoni pieghevoli di fascia alta di Samsung.

Il Galaxy W25 sarà dotato di una scocca in titanio, garantendo una maggiore resistenza e solidità. Alcune informazioni sostengono che il mio cellulare sarà a tutti gli effetti un top di gamma. Con caratteristiche e materiali di alta qualità che lo posizionano tra migliori modelli della casa sudcoreana.

Galaxy W25, distribuzione internazionale e strategie di mercato

Un aspetto interessante riguarda la distribuzione del GalaxyW25. Secondo quanto riportato da Iceuniverse, è possibile che questo modello non venga lanciato in tutti i mercati internazionali. Al momento, non ci sono conferme definitive sulla disponibilità globale del dispositivo. Il che potrebbe suggerire una strategia di lancio graduale. Questa incertezza a pochi mesi dal presunto lancio lascia spazio a varie interpretazioni. Tra cui l’ipotesi di un rilascio iniziale limitato alla Cina, seguito da un lancio internazionale nel 2025 con il nome di GalaxyZFold 6 Slim.

Tale strategia potrebbe permettere a Samsung di testare il mercato e raccogliere feedback dagli utenti cinesi prima di un eventuale lancio globale. Resta però da vedere se il W25 riuscirà a mantenere l’interesse degli appassionati di tecnologia anche al di fuori della Cina. Intanto, l’uscita del GalaxyZ Fold 6 standard è prevista a breve, e i dettagli trapelati finora hanno già suscitato grande interesse tra i consumatori. Il colosso coreano continua così a innovare nel settore dei dispositivi pieghevoli. Cercando di consolidare la sua posizione di leader con prodotti sempre più sofisticati e performanti.