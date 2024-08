Il mercato della telefonia è in continuo cambiamento. Gli operatori introducono ogni giorno novità interessanti per rispondere alle esigenze degli utenti in tutta la Penisola. A tal proposito, ho. Mobile ha di recente introdotto il 5G nelle sue offerte. Un’opzione valida che mette a disposizione degli utenti connessioni più veloci ed efficienti. Insieme a tale opzione, il gestore ha rilasciato anche una serie di offerte che sono state ideate per sfruttare pienamente suddetta tecnologia.

Gli utenti che sono alla ricerca di una nuova promo che sia insieme ricca e vantaggiosa potrebbero trovare in ho. Mobile le risposte che cercano. In particolare, c’è una nuova offerta imperdibile. Scopriamone i dettagli principali.

Nuova offerta disponibile per gli utenti ho. Mobile

La promo mette a disposizione dei nuovi utenti minuti ed SMS illimitati e 200 GB di traffico internet ogni mese. Il tutto a soli 9,99 euro. Gli utenti che richiedono la portabilità da un altro gestore possono accedere all’attivazione gratuita. In particolare, si fa riferimento agli ex clienti Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Fastweb ed altri operatori. Per conoscere la lista completa dei gestori coinvolti basta recarsi sul sito web ufficiale di ho. Mobile nella sezione dedicata alla nuova offerta.

Gli utenti che richiedono un nuovo numero hanno la possibilità di accedere ad un’opzione particolarmente utile. Si tratta dell’opzione di personalizzare il proprio numero scegliendo un’opzione desiderata. Tale funzione è disponibile al costo di 4,99 euro.

L’offerta garantisce a tutti gli utenti l’assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti. È possibile procedere con il pagamento online e se non si è soddisfatti del servizio ottenuto è possibile richiedere un rimborso entro massimo 30 giorni. Inoltre, gli utenti possono decidere ser optare per una SIM fisica o una eSIM.

Ad arricchire ulteriormente la promo, ho. Mobile offre anche la possibilità di ottenere supporto dalla propria assistenza via WhatsApp. Il servizio è incluso ed è sempre disponibile. Un vantaggio assolutamente da non sottovalutare.