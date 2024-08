Il notebook Acer Aspire 3 è un modello di fascia media che vuole cercare di assecondare il più possibile le richieste e le esigenze della community, proponendo buone prestazioni ad un prezzo che comunque, di listino, non vada oltre i 600 euro.

In questi giorni Amazon ha deciso di attivare una buonissima promozione che porta il prodotto a costare circa 150 euro in meno, il modello in vendita è l’A315-24P-R8DK, un notebook con processore AMD Ryzen 5 7520U, che viene supportato a sua volta dalla presenza di un 8GB di RAM DDR5 ed anche 512GB di memoria interna su SSD NVMe PCIe. Il display è un IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD, il tutto con scheda grafica AMD Radeon integrata sulla motherboard.

Notebook Acer Aspire: che sconto Amazon

Il notebook di casa Acer può essere originariamente acquistato ad un prezzo di listino di 599 euro, cifra che riteniamo essere più che abbordabile, considerando i prezzi e gli standard a cui siamo ultimamente abituati, ma che allo stesso tempo risulta essere ridotta da parte di Amazon di un buon 25%, così da arrivare a poter spendere solamente 449 euro per il suo acquisto definitivo, sempre con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. L’ordine può essere completato al seguente link.

Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con finitura prevalentemente opaca e colorazione argento, le prestazioni termiche sono migliorate rispetto alla generazione precedente, essendo aumentata del 78% la superficie della ventola, così da poter usufruire di una capacità termica incrementata del 17%. La portabilità è molto buona, considerando giustappunto che il prodotto ha un peso di solo 1,7kg, ed uno spessore che si aggira attorno ai 18,9 millimetri, così da poterlo trasportare senza alcuna difficoltà ovunque desideriate.