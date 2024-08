JBL Wave Flex sono cuffiette, o meglio auricolari true wireless in-ear, che in questi giorni sono state scontate moltissimo da Amazon, infatti la spesa finale da sostenere è stata effettivamente ridotta del 25% sul listino originario, così da arrivare a spendere solamente un prezzo a dir poco irrisorio.

Il prodotto è caratterizzato dalla certificazione IPX2, per la resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua, con alle spalle tanta tecnologia: come il TalkThru, così da attivare i microfoni per catturare ciò che accade attorno a voi (anche AmbientAware) o Deep Bass Sound, per andare ad incrementare notevolmente il livello qualitativo dei bassi. Disponibili in tre colorazioni differenti, tutte in offerta allo stesso identico prezzo, le cuffiette sono in-ear, ma non troppo invadenti, così da non arrecare troppo fastidio durante la fase di utilizzo.

JBL Wave Flex: che promozione vi aspetta

Il prezzo di vendita originario è di 79 euro, una cifra che proietta le cuffiette nella fascia medio-bassa del settore di pertinenza, ma che fortunatamente è resa ancora più economica dalla presenza dello sconto del 25% che Amazon ha deciso di applicare giusto in questi giorni, portando la spesa da sostenere a soli 59,99 euro. L’ordine lo potete effettuare qui.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS, nel pieno delle sue funzioni e funzionalità. L’autonomia massima, dati alla mano, che si dovrebbe raggiungere, corrisponde a circa 32 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente anche dal livello di volume utilizzato dal consumatore. Sono cuffiette completamente waterproof, grazie a certificazione IP54, così da essere sicuri comunque di poterle sfruttare anche durante le vostre eventuali attività all’aria aperta. Per maggiori informazioni, collegatevi al sito indicato poco sopra.