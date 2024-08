Geekom è una realtà molto conosciuta nel mondo dei mini PC, azienda capace di mettere sul mercato prodotti di altissimo livello e qualità, pur mantenendo comunque prezzi tutt’altro che elevati. In questi giorni, gli utenti possono approfittare di una promozione davvero più unica che rara applicata su Geekom A8: uno sconto di 180 euro grazie ad un codice sconto pensato e studiato ad hoc per l’occasione.

Il prodotto è un mini PC con processore AMD R7-8845H o R9-8945HS (dipendentemente dalla versione selezionata), con scheda grafica AMD Radeon 780M, che ospita una memoria RAM fino a 64GB (5600MHz SODIMM DDR5 a doppio canale), oltre ad un hard disk interno SSD PCIe Gen4*4 fino a 2TB.

Ottima è la connettività fisica dislocata sia anteriormente, dove si trovano due USB 3.2 Gen 2 type-A (di cui una con supporto Power Delivery) ed un jack da 3,5mm (oltre a naturalmente il pulsante di accensione). Spostando l’attenzione nella parte posteriore, ecco arrivare: una USB 3.2 Gen2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB 3.2 Gen2 type-C con supporto Power Delivery ed anche una USB 4 Gen3 type-C con supporto Power Delivery. Sempre posteriormente spicca la presenza di una RJ45 (porta ethernet per il collegamento diretto al router), due HDMI 2.0 (per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor), la DC IN (per la presa a muro), completando il setup con lo slot per la card SD.

Geekom A8: quanto costa oggi

Geekom A8 è disponibile in promozione per un periodo estremamente limitato, il suo listino sarebbe di 1049 euro, ma oggi lo potete trovare sul sito ufficiale, a questo link, a 979 euro, a cui applicare un ulteriore sconto di 180 euro con il codice tuttoA8. Questi dovrà essere applicato manualmente dal consumatore, così da poter arrivare a spendere solamente 799 euro.

Il tempo di lavorazione, una volta ricevuto l’ordine, sarà di circa 1/2 giorni lavorativi, con consegna e spedizione direttamente dai magazzini europei, così da essere sicuri di ricevere la merce in tempi veramente ridottissimi, e soprattutto di non dover pagare eventuali dazi doganali.