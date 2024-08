Samsung aveva in mente una strategia ben specifica. Quest’ultima prevedeva della beta di One UI 7 basata su Android 15 entro il mese di luglio. Eppure, non è stato così. Anche agosto è passato senza che venisse rilasciata una dichiarazione ufficiale. Con l’arrivo di settembre però qualcosa si sta smuovendo. Sembra infatti, secondo alcune indiscrezioni, che presto potrebbe arrivare un cambiamento definitivo. Ma cosa ha spinto Samsung a ritardare il lancio?

Android 15: rimandato il lancio sui dispositivi Samsung

La ragione potrebbe riguardare la distribuzione della One UI 6.1.1. Quest’ultima era indirizzata ad alcuni dispositivi Galaxy. Eppure il suo lancio è stato rimandato.

Secondo quanto dichiarato da Samsung l’idea dell’azienda è quella di intervenire su tale situazione. In questo modo sarà poi possibile risolverla. Solo a quel punto si procederà con il lancio del nuovo Android 15 nella versione beta.

One UI 7 si presenta con uno dei cambiamenti più grandi mai arrivati nella storia: l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto dichiarato da SamMobile in Corea è già avuto inizio la diffusione della One UI 6.1.1. Inoltre, l’arrivo dei nuovi Pixel 9 sembra pronto a cambiare i nuovi assetti. Ciò potrebbe presto portare ad un’accelerazione dei progressi fatti. Tra le nuove funzioni in arrivo, ovviamente, troviamo la diffusione dell’intelligenza artigiale. Un dettaglio importante che richiede ai marchi, come Samsung, di intervenire.

Considerando quanto detto, diventa sempre più plausibile che le diverse società del settore spingono sempre di più il rilascio di Android 15 sul canale stabile. Il tutto in breve tempo. Ciò sembra indirettamente confermare che presto potrebbe esserci il rilascio di Androi 15. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire quando la nuova versione del sistema operativo arriverà e come ciò cambierà gli assetti dei dispositivi coinvolti. Si tratta di interventi utili che potrebbero presto cambiare il modo di usufruire delle principali opzioni per tutto il sistema Android e i dispositivi che presto saranno protagonisti del nuovo cambiamento.