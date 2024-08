Alfa Romeo Junior: il nuovo crossover compatto

Come può un’auto così compatta unire sportività e praticità in un design che colpisce al primo sguardo? La risposta è la Alfa Romeo Junior, il nuovo gioiello del Biscione che promette di riscrivere le regole del segmento crossover. Inizialmente, come molti saprete, era chiamata Alfa Romeo Milano. Il nome è stato cambiato in Junior dopo le critiche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per rispettare le normative sull’Italian Sounding.

L’Alfa Romeo Junior, con i suoi 417 cm di lunghezza, 178 cm di larghezza e 153 cm di altezza, riesce a offrire una presenza su strada decisamente imponente nonostante le dimensioni ridotte. Il suo frontale grintoso, con fari a “C” a tecnologia LED Matrix, e l’iconico scudetto triangolare, disponibile in versioni moderne e “vintage”, le conferiscono un look che non passa inosservato. Chi non vorrebbe un’auto capace di unire eleganza e carattere in ogni dettaglio?

Interni e prezzo del SUV compatto Alfa Romeo

La Junior ha un abitacolo raffinato e tecnologicamente avanzato. Il suo cruscotto a binocolo e display da 10,25 pollici, che combina tradizione e innovazione, sono eccezionali. Le bocchette di ventilazione circolari retroilluminate sono un tocco di classe che richiama l’attenzione. E il comfort? Nonostante la compattezza, l’abitacolo è spazioso e accogliente, perfetto per anche quattro adulti. Non è incredibile come riesca a unire lusso e funzionalità in un’auto di queste dimensioni?

Ma veniamo alle motorizzazioni di questa Alfa Romeo. La versione mild hybrid ha una grande potenza 136 CV e un consumo medio di 5,2 l/100 km. La variante full electric, con ben 156 CV, presenta invece un’autonomia che arriva fino a 398 km. E per chi desidera una guida più dinamica, sarà disponibile anche la Q4 a trazione integrale. C’è poi la versione Veloce, che con i suoi 281 CV scatta da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi. Il prezzo base è di 29.900 euro per la motorizzazione ibrida. Parte poi da 48.500 euro per la sportiva Veloce, l’Alfa Romeo Junior sembra pronta a conquistare il cuore di chi cerca stile, prestazioni e innovazione. E tu, sei pronto a salire a bordo?