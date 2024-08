Il tanto atteso HONOR Magic V3, pieghevole di punta del marchio cinese, è pronto al debutto mondiale il prossimo 5 settembre. Oltre alle caratteristiche tecniche ormai note, emerge finalmente anche il prezzo. Cifra che dovrebbe aggirarsi sui 1.999€ in Europa e sulle 1.699 sterline nel Regno Unito. Questo dettaglio è stato rivelato dal leaker Sudhanshu Ambhore. Secondo cui il nuovo smartphone presenterà un costo leggermente più elevato in Inghilterra rispetto al resto dell’ UE. L’attesa per questo dispositivo è alimentata dall’ambizione di HONOR di lanciare il pieghevole più leggero e sottile mai visto. Insieme alla data di rilascio, gli appassionati hanno a disposizione un quadro completo delle specifiche del prodotto. Il quale si distingue per una scheda tecnica di alto livello e un design innovativo.

Un display eccezionale e un corpo più sottile per il pieghevole di casa HONOR

Per quanto riguarda la dotazione hardware, il Magic V3 dovrebbe presentare 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Anche se ancora non è chiaro se sarà l’unica configurazione disponibile. Ad ogni modo, tali specifiche pongono il dispositivo tra i top di serie. Il processore previsto è il SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il quale è supportato da una batteria di 5.150mAh, compatibile con la ricarica rapida. Sul fronte multimediale, HONOR ha puntato su un sistema di fotocamere avanzato. Esso dispone infatti di un sensore principale da 50MP, affiancato da un’ultra grandangolare da 40MP. Oltre che da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel, con zoom ottico 3,5x. L’aspetto estetico sarà curato con particolare attenzione, dato che il telefono verrà lanciato in tre varianti di colore (nero, verde e rosso). Mentre la versione bianca sarà riservata esclusivamente al mercato cinese.

Tra le caratteristiche più interessanti vi è il doppio display. Quest’ ultimo combina un ampio schermo interno da 7,92” con un pannello esterno da 6,43”. Entrambi OLED e di qualità eccellente. Ciò garantisce una qualità visiva elevata e un’esperienza utente ottimale in qualsiasi situazione. Il dispositivo mira a stabilire un nuovo standard in termini di sottigliezza e leggerezza, due elementi cruciali per i futuri pieghevoli. La combinazione di una grande batteria e di un telaio leggero dimostra l’abilità di HONOR nell’ equilibrare prestazioni e maneggevolezza. Un aspetto che potrebbe attirare una vasta tipologia di persone. Dai professionisti ai semplici appassionati di tecnologia. Insomma, l’attesa è alta e presto sapremo se questo nuovo modello manterrà le sue promesse.