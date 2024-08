Google espande la sua presenza su Windows con Essentials

Google, in questo periodo, sta ampliando notevolmente la sua influenza nel settore Windows. In che modo ? Con il lancio di un’applicazione innovativa, denominata Essentials. Questo nuovo strumento, verrà preinstallato sui laptop HP delle serie Spectre, Envy, Pavilion, OMEN e Victus. Esso mira a facilitare l’accesso ai servizi Google direttamente dal desktop degli utenti in pochi e semplici click. La piattaforma integra in un’unica interfaccia le applicazioni di messaggistica, gestione delle foto e giochi. Oltre a strumenti di produttività come Fogli, Docs, Drive e Calendario. Sarà quindi possibile trovare una soluzione centralizzata per gestire le attività quotidiane. In modo da migliorare l’esperienza di utilizzo dei propri dispositivi.

Un vantaggio esclusivo: prova gratuita di Google One

Un elemento particolare dell’app Essentials è l’offerta di una prova gratuita di ben due mesi per Google One. La quale include 100GB di spazio di archiviazione. Tale vantaggio consente agli utenti di testare i servizi di archiviazione cloud senza dover affrontare alcun costo aggiuntivo. Permettendo di esplorare le potenzialità del cloud storage e della sincronizzazione dei dati. Attualmente, la piattaforma è prevista solo sui laptop HP. Ma Google ha piani per estendere la disponibilità ad altri modelli e, successivamente, ad altri produttori di computer. Gli utenti hanno poi la facoltà di gestire l’installazione dei servizi tramite l’applicazione, con la possibilità di rimuoverla se non desiderata. Tuttavia, non è ancora chiaro se sarà possibile reinstallare Essentials su device non ufficialmente supportati.

Questa mossa segue l’introduzione di Play Giochi su Windows. Servizio che ha già consentito ai giocatori di utilizzare titoli Android sui computer. Insieme al supporto per mouse e tastiera e la sincronizzazione tra tutti i dispositivi. L’integrazione di Essentials rappresenta così un ulteriore passo verso una maggiore unione tra l’ecosistema Google e i sistemi Windows. In modo da offrire agli utenti una gestione semplificata e centralizzata dei servizi.