HP riesce a fare un regalo alla propria utenza, mettendo a disposizione del pubblico un notebook veramente economico, dal rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole, capace comunque di garantire un apporto di assoluto livello al giusto prezzo.

Il modello che tutti possono acquistare oggi su Amazon ad un prezzo scontato è l’HP Pavilion Plus, precisamente il 14-ey0000sl, un notebook che presenta alcune caratteristiche di ottimo livello, tra cui ovviamente il processore AMD Ryzen 7-7840U, il quale viene affiancato da una configurazione di base che prevede 16GB di RAM LPDDR5x ed anche 1TB di memoria interna su SSD. Interessante anche la scheda grafica, una AMD Radeon 780M, perfetta per riuscire a garantire buone performance anche per i content creator.

HP: notebook economico solo oggi su Amazon

Quanti di voi desiderano un notebook HP dal prezzo basso? ecco l’occasione perfetta su Amazon, dove potete acquistare il modello HP Pavilion Plus 14-ey0000sl a soli 849 euro, dimostrando ancora una volta quanto sia facile avere buone performance a prezzi relativamente contenuti. Premete qui per l’acquisto.

Il modello attualmente in promozione è caratterizzato da alcune peculiarità che lo rendono pressoché unico: un design minimale, che sfocia sapientemente nell’eleganza, risultando perfetto sia per un utilizzo in ambito lavorativo che ludico, ma sorattutto un bellissimo display OLED con una risoluzione massima che può raggiungere anche i 2,8K. Molto allettante è anche la webcam, soluzione da 5 megapixel che riesce perfettamente a riprendere la scena, andando a tutti gli effetti a garantire una buona risoluzione complessiva, a prescindere dall’ambiente di utilizzo.

Il prodotto non presenta differenze o difetti particolari, la connettività è capitanata dal WiFi, passando anche per bluetooth di ultima generazione, oltre a naturalmente la piena compatibilità con frequenze sia a 2,4 che 5GHz.