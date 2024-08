Per tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp, e al mondo ce ne sono davvero tanti, sono in arrivo delle incredibili novità.

Non è certamente una sorpresa, quando WhatsApp decide di aggiornarsi e integrare in esso delle nuove funzionalità. Nel corso degli anni l’app di meta ci ha abituati a dei cambiamenti davvero sostanziali, spesso stravolgendo del tutto anche la natura di applicazione di messaggistica istantanea.

Infatti WhatsApp non è più una classica applicazione per scambiarsi i messaggi già da tempo.

Alcune delle nuove funzioni che si sono susseguite durante questi anni sono state davvero rivoluzionarie, mentre altre si sono limitate ad aggiungere o a sistemare qualcosina.

A breve WhatsApp si aggiornerà con due nuove incredibili funzionalità, che attueranno una trasformazione radicale della piattaforma. Si tratta di due novità del tutto differenti ma che a loro modo cambieranno per sempre l’applicazione.

WhatsApp: quali sono le novità in arrivo nei prossimi mesi?

Le principali novità in arrivo nei prossimi mesi sono essenzialmente due. La prima riguarda un fattore principalmente estetico, mentre la seconda è molto più funzionale e riguarderà la privacy e la sicurezza degli utenti.

Per quanto riguarda la prima novità infatti, si tratta di una funzione richiesta già da tempo dagli utenti, che permetterà a tutti di personalizzare la piattaforma in un modo mai visto prima. Difatti, a breve su WhatsApp spopoleranno i temi.

Con l’approdo dei temi, WhatsApp permetterà agli utenti di scegliere tra vari e diversi colori con cui personalizzare sia lo sfondo delle chat sia la nuvoletta per il testo. Si potrà finalmente dire a Dio al colore verde e al grigio in favore di tante altre nuove colorazioni.

Mentre per quanto riguarda la seconda novità, incrementerà la privacy degli utenti introducendo l’utilizzo di username al posto del numero di telefono.

D’ora in poi, infatti, gli utenti non saranno più costretti a dare il proprio numero di telefono per chattare su WhatsApp, ma basterà un semplice username. Inoltre, verrà introdotto anche un codice PIN da digitare se si vuole entrare in contatto con nuovi utenti.