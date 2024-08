A quanto pare la nota azienda dedita la telefonia Red Magic ha deciso di espandersi e puntare a nuovi campi del mercato della tecnologia, in questo caso stiamo parlando del mondo dei laptop da gaming ad alte prestazioni, la nota azienda ha infatti presentato un nuovo modello che include tutto il necessario per un’esperienza d’uso e di gioco davvero senza precedenti, stiamo parlando del Titan 16 Pro.

Il computer in questione offre un design decisamente pulito, ma allo stesso tempo accattivante, si tratta di un unico blocco in metallo che garantisce la totale resistenza alla polvere e all’elettricità statica per garantire una maggiore longevità del prodotto, il tutto è abbinato a un sistema di raffreddamento molto prestante, dotato di tre ventole di cui due turbo e beatpipe in rame, la tecnologia sulla quale si basa il sistema di raffreddamento del dispositivo è pensata per allungarne al massimo la durata di vita, l’ventole sono infatti in grado di muovere un enorme volume d’aria e sono a ad how vate sia dalle lamelle metalliche abbinate agli heatpipe ma anche dall’intera struttura in metallo del case che migliora la conducibilità termica dell’intero dispositivo, facilitando lo scambio di calore.

in ultimo abbiamo un touch pad in vetro smerigliato che garantisce elevata precisione e il supporto a tecnologie come Nvidia G-Sync per una fluidità perfetta, si seguito le caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche