Redmi 13C, svelate in anticipo le possibili colorazioni

Nuovo giorno, nuovo rumors su uno dei prossimi smartphone di punta del noto produttore tech Xiaomi. Questo volta, ci stiamo riferendo a un nuovo device appartenente ai device della gamma Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Redmi 14C, successore dello scorso Redmi 13C annunciato ormai durante il mese di novembre 2023. Quest’ultimo, a sorpresa, è stato avvistato sulla pagina di uno store online in Vietnam, per essere prontamente rimosso qualche istante dopo. Vediamo qui di seguito quanto è emerso su questo nuovo dispositivo.

Xiaomi Redmi 14C in arrivo, ecco i nuovi rumors e leaks

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete uno dei prossimi smartphone del noto produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi Redmi 14C. Quest’ultimo è stato avvistato in particolare sulla pagina di uno store online in Vietnam, pagina che è stata poi prontamente rimossa. Nonostante la pagina sia stata già rimossa, in rete sono gai spuntati rumors e anche alcune immagini renders del nuovo device.

Secondo quanto è emerso, il nuovo device di casa Xiaomi sarà dotato di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.88 pollici in risoluzione HD+ con un piccolo notch a goccia centrale dove sarà posizionata la fotocamera anteriore per i selfie. Sul retro lo smartphone sfoggerà un nuovo inedito modulo fotografico, questa volta di forma circolare, dove sarà presente un sensore fotografico principale da 50 MP.

Secondo quanto è emerso, lo smartphone vanterà inoltre la presenza di una batteria con una capienza di 5160 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W. Dal sito web in questione è poi emerso che al debutto saranno disponibili tre colorazioni, una nera, una cangiante e una verde con backcover in similpelle. Dal punto di vista prestazionale, sappiamo invece che a bordo ci sarà un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G91.

Insomma, sono emerse diverse informazioni di rilievo. Vedremo se queste saranno tutte confermate.