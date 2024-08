Con l’avvicinarsi di un possibile lancio sul mercato del nuovo Galaxy S25 di Samsung aumentano indiscrezioni e rumor riguardo il dispositivo. Il flagship dovrebbe arrivare nel 2025 e secondo le prime voci dovrebbe presentare angoli più arrotondati. Alcuni rumor diffusi in rete hanno fatto emergere anche informazioni relative alla batteria e le opzioni di ricarica. Ma non finisce qui. Recenti informazioni, rilasciate dal leaker Ice Universe, hanno messo in evidenza quelle che potrebbero essere le principali differenze con il modello precedente.

Galaxy S25 Ultra: ecco i rumor emersi

Le notizie sono arrivate su un post pubblicato su X riguardano le misure del dispositivo. Inoltre, è stata diffusa anche un’immagine che permette di effettuare un paragone con il precedente Galaxy S24 Ultra. Nel dettaglio, lo smartphone in arrivo il prossimo anno dovrebbe essere largo 77,6 mm rispetto ai 79mm dell’S24 Ultra. La diagonale, invece, risulta essere più ampia. Si parla di 6,86 pollici a confronto ai 6,79 dei modelli precedenti.

Per quanto riguarda le cornici, lo spessore del Galaxy S25 Ultra è di solo 2,3 mm. Si tratta dunque di un miglioramento del 31%. Considerando quanto detto fino ad ora è evidente che Samsung intenda puntare su un miglioramento per quanto riguarda le dimensioni. Il tutto senza che gli utenti debbano rinunciare ad un display ampio e ad un’efficienza d’uso che risulti essere sempre ottimale e all’avanguardia.

Come anticipato si tratta solo di anticipazioni. per quanto Ice Universe sia uno dei leaker più noti e affidabili, bisogna attendere dichiarazioni da parte di Samsung per conoscere dettagli certi sul nuovo dispositivo di punta dell’azienda. D’altronde, considerando i suoi predecessori il Galaxy S25 Ultra promette di essere un dispositivo unico nel suo genere. Inoltre, le modifiche a livello di design non fanno che accentuare l’entusiasmo di tutti gli utenti che attendono con ansia la sua presentazione ufficiale sul mercato degli smartphone.