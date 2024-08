WindTre, di recente, ha lanciato una serie di offerte promozionali rivolte ai clienti che provengono da operatori concorrenti. Tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri ancora. Queste promozioni prevedono un’ampia serie di vantaggi. Ovvero ben 150GIGA di traffico dati mensile e chiamate illimitate al prezzo competitivo di 7,99€ al mese. L’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99€ e la spedizione è completamente gratuita. Così da facilitare l’intero processo per chi desidera cambiare gestore telefonico.

Vantaggi esclusivi per i clienti WindTre e servizi aggiuntivi

Oltre a tutto ciò, WindTre offre anche un’opzione speciale per i clienti di TIM, KenaMobile, Vodafone e Ho Mobile. Si tratta di un pacchetto di 150GB e minuti senza limiti a 10,99€ per ogni mensilità. Anche in questo caso, la spedizione della scheda è gratuita, e l’attivazione ha un costo ridotto di 4,99 euro. L’ omonimo gestore punta quindi sulla semplicità. Non sono richiesti metodi di pagamento vincolanti, e l’offerta può essere gestita interamente tramite credito residuo. In modo da permettere ai clienti di ricaricare solo quando necessario.

Oltre alle offerte mobili, WindTre continua a rafforzare il suo legame con i clienti tramite il programma fedeltà WINDAY. Il quale permette di fare accedere a vantaggi quotidiani, sconti su acquisti e promozioni. Gli iscritti possono beneficiare di offerte esclusive su piattaforme come Amazon. Ma anche partecipare a concorsi con premi interessanti e sfidare la sorte in quiz giornalieri. Un altro servizio innovativo è “Please Don’t Call”, che protegge gli utenti dalle fastidiose chiamate spam. Dando loro la possibilità di decidere se rispondere o oppure no.

Per chi è già cliente, il gestore offre la comodità di gestire tutto tramite un’unica applicazione. Dalla connessione mobile fino a servizi come energia e assicurazioni, l’app consente di controllare e personalizzare ogni aspetto delle proprie offerte in modo semplice e davvero intuitivo.