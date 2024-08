Meta ha da poco rilasciato un importante aggiornamento per WhatsApp, rivolto esclusivamente agli iPhone. Si tratta dell’ introduzione di un design completamente rinnovato per la gestione delle chiamate. Grazie alla versione 24.17.1 dell’app, gli utenti possono ora usufruire di un’interfaccia più moderna. La novità più interessante è l’introduzione dei “Preferiti”. Una nuova funzione che consente di aggiungere i contatti più importanti a una lista speciale, visibile in cima alla scheda telefonate. Questa funzione, disponibile anche come filtro nelle chat, rende più semplice e immediato accedere alle conversazioni con i contatti più frequenti.

WhatsApp su iPad e il nuovo canale di AppleZein

Le nuove opzioni saranno rese disponibili pian piano a tutti nelle prossime settimane, tramite un aggiornamento remoto sui server di Meta. È importante aggiornare l’app all’ultima versione disponibile sull’AppStore per poter usufruire di queste novità. Tale aggiornamento rappresenta così un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’usabilità di WhatsApp. Soprattutto per coloro che utilizzano frequentemente le chiamate all’interno della piattaforma. Meta continua così a dimostrare il suo impegno nel fornire un utilizzo sempre più fluido e intuitivo.

In un’altra importante aggiunta, WhatsApp si prepara a fare il suo debutto ufficiale su iPad. Per la prima volta, l’app di messaggistica più famosa al mondo sarà disponibile anche sul tablet di Apple. Secondo le informazioni rivelate, la nuova versione per iPad è attualmente in fase di test nella modalità “Companion”. Questa permette di sincronizzare in tempo reale i messaggi tra iPhone e iPad, indipendentemente dal sistema operativo del dispositivo principale. Meta sta testando questa funzione in beta, e si prevede che verrà rilasciata al pubblico entro uno o tre mesi.

Nel frattempo, il sito AppleZein.net ha lanciato un canale ufficiale su WhatsApp, dedicato agli appassionati del mondo Apple. Attraverso il quale le persone potranno ricevere notizie su iOS. Per iscriversi, è sufficiente accedere alla sezione “Aggiornamenti”, cercare il nome AppleZein e attivare le notifiche. Ecco quindi un nuovo modo per rimanere costantemente informati sulle novità del corso di Cupertino, direttamente sul proprio smartphone.