Samsung si prepara a rilasciare tre nuovi dispositivi, stando alle indiscrezioni del noto leaker Yogesh Brar. Tra questi, troviamo lo smartphone Galaxy S24 FE e due nuovi tablet. Ovvero il GalaxyTab S10 Plus e il GalaxyTabS10 Ultra. Curiosamente, però, non si parla di un modello standard del TabS10. Cosa che solleva non pochi dubbi e speculazioni. È da tempo che circolano voci secondo cui Samsung potrebbe non portare sul mercato il tablet “regolare” che tradizionalmente dà il nome all’intera linea. Anche se i motivi di questa scelta non sono stati chiariti, si ipotizza che un dispositivo con queste specifiche non abbia più un grande successo sul mercato. Ma non abbiamo altro tipo di motivazioni, in quanto nessuno ne ha fatto voce.

Specifiche tecniche e nuove informazioni sul Galaxy S24 FE e TabS10 Plus/Ultra

Le immagini che confermano l’arrivo dei dispositivi sono state pubblicate di recente da Android Headlines. Queste non sembrano aggiungono ulteriori dettagli rilevanti. Ma offrono una visione dei nuovi tablet.

Entrando nel dettaglio, il Galaxy S24FE presenta un display AMOLED da 6,65” con una luminosità di picco di 1.900 nit. Il tutto protetto dal vetro Gorilla Glass Victus+. Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 2400. Anche se la versione americana potrebbe optare per lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. La memoria varia tra 8GB e 12GB di RAM. Con opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB, e 512GB UFS 4.0. La batteria sarà da 4.565mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Oltre a quella wireless e inversa. Altre caratteristiche degne di nota includono la certificazione IP68 e connessione 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e NFC.

Per quanto riguarda i tablet, il GalaxyTabS10 Plus avrà un display Dynamic AMOLED da 12,4”. Mentre l’Ultra monterà uno schermo da 14,6”. Entrambi i modelli saranno alimentati dal SoC MediaTek Dimensity 9300+. A cui si abbinano 12GB di RAM e un supporto alla ricarica rapida da 45W.