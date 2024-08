WhatsApp introduce username e PIN per una maggiore privacy

WhatsApp sta per introdurre due nuove funzionalità per migliorare la privacy: gli username e un PIN di protezione.

WhatsApp sta per sviluppare una nuova funzionalità che promette di aumentare la privacy degli utenti. Stiamo parlando degli username. Con questo aggiornamento, le persone che utilizzeranno la popolare piattaforma potranno finalmente condividere i propri contatti tramite un nome utente unico, senza dover rivelare il numero di telefono. Questa novità, segna un passo avanti importantissimo nella tutela dei propri dati, ed è già disponibile nella versione beta 2.24.18.2 per Android. Gli utenti avranno così la possibilità di scegliere un username distintivo da associare al proprio account. Cosa che consentirà loro di iniziare conversazioni senza dover far vedere subito il proprio recapito telefonico. Ovviamente, chi ha già il vostro numero di telefono continuerà a visualizzarlo come al solito.

WhatsApp: nuovo PIN per controllare i messaggi indesiderati

Tale funzione segue l’ esempio di altre piattaforme di messaggistica, come Telegram. Si prevede che sarà apprezzata da coloro che cercano di mantenere un certo grado di anonimato online.

Insieme agli username, WhatsApp sta sviluppando anche un sistema di protezione con un PIN di quattro cifre. Questo codice sarà richiesto solo ai nuovi contatti che tentano di avviare una conversazione per la prima volta. L’introduzione di questa opzione mira a prevenire l’arrivo di messaggi indesiderati e a garantire un controllo maggiore su chi può contattarci. Questa innovazione è stata quindi progettata per impedire l’accesso a persone sconosciute e ridurre il numero di messaggi non richiesti. Lo sviluppo di username e PIN è ancora in fase di sviluppo e non è ancora visibile nemmeno agli utenti della beta. Promette però di essere lanciata con un prossimo aggiornamento dell’app. Con queste modifiche, WhatsApp spera di rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardanti la privacy e la sicurezza degli utenti nel sempre più vasto contesto della comunicazione digitale. Dunque non ci resta che attendere nuove comunicazioni da parte del blog ufficiale dell’ app, WeBetaInfo, per ulteriori informazioni. In ogni caso raccomandiamo di tenere sempre sotto controllo gli aggiornamenti da installare tramite Play Store.