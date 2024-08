Già in passato, Apple Per i propri MacBook aveva lanciato l’idea di introdurre una task bar direttamente sotto il display formata da un altro touchscreen in grado di mostrare comandi specifici interamente personalizzabili e non più dunque tasti fisici fissi assolti a funzioni standard, un’idea decisamente ambiziosa dal momento che offriva comandi contestuali a seconda delle situazioni per l’utente, la quale però non ha riscosso il successo sperato o previsto da Apple sia dal punto di vista dell’utenza che degli sviluppatori che non hanno appieno sposato il progetto.

Ecco dunque che nel corso di poco tempo questa caratteristica funzionale e di design è scomparsa dei MacBook lasciando spazio alla classica taskbar fregiata anche dell’impianto audio del dispositivo, a quanto pare Apple però è rimasta affezionata all’idea e non sembra essere intenzionata a mollare, anzi vuole rilanciare il banco con un progetto più ambizioso, come affermato da un brevetto emerso recentemente.

Display diffusi su tutta la superficie

All’interno di questo brevetto possiamo vedere la presenza di molti più display touchscreen presenti sulla superficie inerte del Mac, un esempio sono i due grandi display presenti al di sotto della tastiera che in teoria dovrebbero permettere all’utente di utilizzare svariate funzioni a seconda del programma in esecuzione sul dispositivo senza per l’appunto invadere spazi attivi come quelli dedicati a tastiera e trackpad.

Ovviamente ciò non significa che in futuro vedremo dei MacBook con queste caratteristiche, spesso infatti le aziende si fanno venire delle idee stravaganti che però preferiscono per sicurezza mettere a brevetto per un futuro che ovviamente non si sa mai cosa porta, come potete vedere da quest’ultimo brevetto, però Apple aveva decisamente pensato in grande per quanto riguarda la presenza di display ausiliari sui propri MacBook, chissà che ciò in un futuro non troppo lontano non possa tradursi in realtà per davvero.