Teams: in arrivo l’app unificata per Windows 10 e 11 e Mac

Dopo lungo periodo di attesa, Microsoft ha finalmente annunciato l’arrivo ufficiale della nuova applicazione Teams unificata per Windows 10 e 11 e Mac, Quest’ultima consentirà agli utenti di accedere con account diversi: di lavoro, personali o educativi ad un’unica piattaforma, si tratta dell’arrivo ufficiale che conclude l’anteprima che era stata riservata ai membri del programma Windows Insider, ora l’app è disponibile per tutti.

Ecosistema totale

Questa nuova versione garantirà una maggiore flessibilità nella gestione di account multipli e diversificati, infatti gli utenti potranno accedere con un account principale e successivamente aggiungere altri account selezionando in pochi semplici passi la propria immagine del profilo in alto a destra per poi procedere all’aggiunta degli account, Microsoft ha lavorato per migliorare la gestione di tutti gli account infatti sarà possibile aprire finestre multiple ciascuna con un account specifico in esecuzione.

Come se non bastasse, Microsoft ha anche introdotto la possibilità di scegliere facilmente l’account preferito quando si partecipa ad una riunione teams che sarà dunque quello utilizzato di default, si potrà anche utilizzare l’opzione per partecipare come ospite senza effettuare necessariamente l’accesso, feature molto utile per coloro che utilizzano vari account per vari ambiti professionali o educativi.

Per tutti coloro dunque che accedono con una mail personale, l’app unificata offrire alla possibilità di connettersi collaborare gratuitamente con qualsiasi altro utente della piattaforma, tutto ciò va in via definitiva a completare la suite di Microsoft teams accostandosi alle versioni già esistenti per Android e iOS, che già invece supportavano l’accesso per vari account di lavoro, personali ed educativi, Microsoft ha di conseguenza completato l’ecosistema in modo definitivo e totale.

L’aggiornamento è dunque disponibile se volete iniziare ad utilizzare queste nuove funzionalità, potete scaricare direttamente l’update dal Microsoft Store oppure la nuova versione dell’applicazione direttamente da Internet con già l’update incluso nel pacchetto, a voi la scelta che trovate più comoda.